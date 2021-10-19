Елизавете II запретили пить любимый алкоголь

Монархиня осталась без знакового напитка фильмов о Джеймсе Бонде

Вскоре в Великобритании будут праздновать 70 лет, как королева Елизавета II взошла на престол. И чтобы подготовиться к такому празднования (в июне 2022) и напряженного осеннего графику, врачи порекомендовали правительнице отказаться от ее любимого алкогольного напитка.

Теперь королева осталась без своей ежедневной порции мартини. По иронии судьбы, именно знаковый напиток из фильмов о Джеймсе Бонде Елизавета II любит выпивать по вечерам. Об этом пишет издание Vanity Fair.

«Королеве рекомендовали отказаться от вечернего напитка, обычно это мартини. Для нее это не так важно, она пьет не много, но это кажется мелкой несправедливостью, что на данном этапе ее жизни ей приходится отказываться от одного из очень немногих удовольствий», — рассказал близкий друг королевской семьи.

Фото: Getty Images

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