Секс в большом городе 2020: автор сериала прокомментировала продолжение

Писательница рассказала, что думает о перезапуске популярного проекта

Всего через несколько месяцев фанаты «Секс в большом городе» смогут наконец увидеть долгожданное продолжение культового сериала, которое выйдет под названием And Just Like That … Главные сюжетные линии до сих пор остаются тайной, несмотря на многочисленные подсказки и ливни в сеть сценариев. Команда сериала вдохновенно работает над постпродакшене. Но оказалось, что не все в восторге от перезапуска. И сейчас речь идет не об актрисе Ким Кэтролл, которая отказалась возвращаться к роли Саманты, а о самого автора книги «Секс в неоценим городе».

В комментарии изданию Deadline американская писательница Кэндес Бушнелл, призналась, что решение HBO создать сиквел было довольно ожидаемым.

«HBO собирается на этом заработать. Они собираются использовать его как можно больше. Они провели перезапуск Сплетницы. Если бы они не провели перезапуск Секса и города, это было бы действительно странно», — прокомментировала автор.

Кроме того, писательница подчеркнула, что экранизация HBO не должна служить руководством для того, как женщины должны жить: «Мы никогда не говорим об этом, но женщинам следует подумать об этом Вы можете сделать гораздо меньше … когда приходится полагаться на мужа. В конце телешоу месседжи были не феминистскими. Но это телевизор. Это развлечение. Вот почему люди не должны строить свою жизнь по примеру телешоу ».

Также Кэндес Бушнелл призналась, что не знает, как будут разворачиваться события в продолжении «Секс в большом городе». Похоже, что она не принимала участия в работе над новым проектом.

Напомним, что премьера продолжения сериала «Секс в большом городе» под названием And Just Like That … запланирована на декабрь 2021 года.

Фото: Getty Images

