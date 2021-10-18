Милу Кунис и Эштона Катчера заметили на съемках в Украине (ВИДЕО)
Американские звезды приехали сняться в фильме
Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер были замечены на съемках украинского комедии «Любовь и блогеры», который сейчас находится на стадии производства.
На видео, которое было снято анонимным источником, можно разглядеть лицо Эштона Катчера, который ждет свою жену у старвагена. Позже из него вышла и сама звезда, сразу надев солнечные очки.
Пользователи в сети спорят, настоящие Мила и Эштон были на видео. Ведь, возможно, что это были и просто двойники, которые снимались в фильме. Продюсеры комедии Евгений Таллер и Владимир Остапчук участие актеров в своем фильме пока никак не комментируют.
«На данном этапе мы это видео комментировать не можем», — пояснил Евгений Таллер.
Фото: Getty Images
Читай также:
Мила Кунис не отпустила Эштона Кутчера в космос. Что происходит?
СПОЙЛЕР! В сеть слили сценарий продолжения «Секс в большом городе»