Кортни Кардашьян выходит замуж!

Сестренка Ким обручилась со своим бойфрендом

Американская знаменитость Кортни Кардашьян, которая приходится старшей сестрой Ким Кардашьян-Уэст, вскоре выйдет замуж! Ее парень 45-летний барабанщик Blink 182 Трэвис Баркер наконец сделал девушке предложение. Об этом стало известно из Instagram самой невесты.

В своем профиле в соцсети 42-летняя Кортни Кардашьян опубликовала фото, на котором показала радостный момент. Трэвис Баркер сделал предложение светской львицы в одном из отелей калифорнийского Монтесито. Случилось это на пляже среди множества красных роз и свечей. Музыкант опустился на одно колено и попросил Кортни стать его женой, подарив огромное бриллиантовое кольцо.

Только посмотрите на этот прекрасный момент.

Фото: Getty Images

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