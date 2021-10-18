Игра в кальмара: сколько денег сериал принес Netflix?

Проект заработал для компании рекордную прибыль

Популярный сериал «Игра в кальмара» принесет стриминговому сервиса Netflix рекордный заработок. Об этом пишет издание Bloomberg.

На производство сериала «Игра в кальмара» было потрачено всего 21 миллион долларов. При этом из-за выхода сериала стриминг получит 891,1 миллиона долларов. Сказать, что проект окупился — это ничего не сказать.

Такие подсчеты сделали в Bloomberg, оценив показатели подписок и продления подписки на Netflix. Напомним, что Netflix — это стриминговий сервис, а это значит, что месячная подписка дает возможность просмотреть всю библиотеку видео. При этом у компании есть показатель, по которому измеряют, сколько денег приносит тот или иной проект.

Также сериал «Игра в кальмара» положительно повлияла и на акции компании Netflix, которые выросли почти на 7% с момента выхода «Игры в кальмара» 17 сентября. Капитализация компании составила 278,1 миллиарда долларов.

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