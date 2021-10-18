«Игра в кальмара»: по мотивам сериала участники SNL создали песню и клип

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» не теряет своей популярности, а только набирает обороты. Недавно появилась новость, что Netflix думает над проведением реальных игр по мотивам сериала, только, конечно, без убийств. А теперь — другое крутое сообщения.

По мотивам сериала «Игра в кальмара» написали песню и сняли полноценный клип. Изюминкой стало то, что переделали это все под классический американский кантри-мотив! Кто бы мог представить, что такое вообще возможно совместить. Однако участникам состава шоу Saturday Night Live это удалось!

Песню и клип сделали с участием актеров Рами Малека, Пита Дэвидсона и блогера, музыканта Big Wet, посвятив ее игре на выживание ради денежного приза.

Saturday Night Live — еженедельная комическая американская программа, которая выходит на телеканале NBC с 1975 года. Все семьи ждут его вечером каждую субботу, поэтому неудивительно, что популярность шоу никуда не исчезает, и в нем принимают участие голливудские звезды.

Фото — скриншоты из клипа

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