«Игра в кальмара»: когда появится видеоигра по мотивам сериала?

Кроме клипа по мотивам сериала «Игра в кальмара» и реальной игры в жизни, компания Netflix готовит еще кое-что интересное для фанатов

Председатель Netflix Asia Минён Ким сообщила, что они действительно рассматривают возможность выпустить видеоигру «Игра в кальмара». Об этом пишут в некоторых зарубежных изданиях. И, конечно, это не какая-нибудь неожиданность, ведь поклонники смотрят сериал по третьему-четвертому разу, чтобы разгадать все его тайны.

Кроме самой видеоигры Netflix думает — что же будет дальше для «Игры в кальмара», как франшизы. Компания и режиссер сериала все еще обсуждают второй сезон, но Минён Ким рекомендует фанатам придержать лошадей — сериал вышел только месяц назад.

Председатель Netflix Asia не сказала, какой именно может быть видеоигровая адаптация «Игры в кальмара». Однако можно с уверенностью сказать, что одними только стрелялками и беготнёй здесь не обойтись. Сериал любят и смотрят, потому что он создает сильную эмоциональную драму через отношения между участниками: какие челленджи толкнут их на измену, кем пожертвуют для общего блага, с кем делиться информацией и многое другое.

Фото — кадры из сериала

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