Дэниел Крейг признался, что часто ходит в гей-клубы

Знаменитость устал от агрессивных мужчин

Исполнитель роли Джеймса Бонда голливудский актер Дэниел Крейг рассказал, что любит проводить время в гей-клубах. Таким признанием селебрити поделился в подкасте Брюса Боццо на SiriusXM.

Оказалось, что провести вечер в гей-баре для Дэниэла Крейга — обычное дело. Он давно предпочитает этим заведениям по сравнению с обычными. Дэниел Крейг начал ходить туда еще в холостяцкие годы. Там ему даже удавалось знакомиться с девушками. Но самым большим преимуществом для звезды в гей-барах была и остается дружеская атмосфера без ноток агрессии.

— Я хожу в гей-бары столько, сколько себя помню, и одна из причин — это то, что я не ввязываюсь там в драки. В гетеросексуальных барах всегда найдется какой-нибудь агрессивный кретин. Я просто устал от этого. Гей-бар — это чудесное место для посещения. Там все спокойны, абсолютно все. И совсем не обязательно заявлять о своей ориентации, — пояснил Дэниел Крейг.

Фото: Getty Images

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