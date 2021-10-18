Бэтмен: смотреть официальный трейлер

Студия Warner Bros. Pictures представила официальный трейлер долгожданного фильма от DC Entertainment «Бэтмен».

«Бэтмен»: смотреть трейлер фильма

В новой кинокартине Бэтмен будет расследовать новую детективную дело. Внезапно в Готэм люди начинают умирать странным образом. Супергерою придется разобраться, кто же из злодеев города стоит за этим и ликвидировать опасность. «Что черное, как ночь, синее, как небо, и сеет смерть?» — спрашивает в трейлере.

Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано и другие. Режиссером выступил Мэтт Ривз, а композитором стал Майкл Джаккино.

Премьера нового фильма «Бэтмен» запланирована на 3 марта 2020 года.

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