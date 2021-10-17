«Игра в кальмара» – 2 сезон! Объявлены дата выхода и детали сюжета
Когда выйдет 2 сезон сериала «Игра в кальмара» на Netflix? О чем расскажет новая часть нашумевшего корейского проекта? Вся информация о втором сезоне «Игры в кальмара», которая доступна на сегодняшний день, – в материале Нового канала
Корейский сериал «Игра в кальмара», вышедший недавно на Netflix, по-настоящему взбудоражил общественность. Только ленивый не обсуждает эту громкую премьеру – кто-то восхищается авторской задумкой, а кто-то, по традиции, откровенно хейтит и сюжет проекта, и его реализацию. Но факт остается фактом: «Игра в кальмара» официально признана самым популярным проектом за всю историю существования стримингового сервиса. И главный вопрос, которым сейчас задаются поклонники сериала: «Быть ли второму сезону?»
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«Игра в кальмара» – 2 сезон: дата выхода
Изначально создатель и режиссер нашумевшего корейского сериала Хван Дон Хёк задумывал лишь один сезон. Он не планировал писать продолжение, намереваясь раскрыть все «сюжетные виражи» и месседжи проекта в девяти эпизодах. Но в недавнем интервью для The Times Хван Дон Хёк признался, что у него появились идеи касательно продолжения истории.
Официально дата выхода 2 сезона сериала «Игра в кальмар» неизвестна. Но судя по настроению Хвана Дон Хёка продолжение все-таки увидит свет!
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«Игра в кальмара» – 2 сезон: детали сюжета
Вот, что создатель и режиссер нашумевшего корейского сериала Хван Дон Хёк сказал о сюжете второго сезона «Игры в кальмара»:
«Если работа над вторым сезоном начнется, одной из главных линий будет история ведущего. Я думаю, что тема с полицейскими является проблемной не только в масштабах Кореи. В мировых новостях часто встречается информация о том, что полиция поздно принимает меры, в результате чего жертв становится больше или ситуация ухудшается из-за их бездействия. Я бы очень хотел поднять этот вопрос. Может быть, во втором сезоне у меня получится реализовать задуманное…»
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