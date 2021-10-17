Фильмы, похожие на сериал «Игра в кальмара», — что посмотреть фанатам?

Поклонники сериала «Игра в кальмар», внимание! Сейчас начнется игра, которая вам точно понравится. Ладно, шутим, игры не будет, но информация точно стоит вашего внимания. Ведь мы составили список крутых фильмов, которые по своему сюжету или идеей похожи на сериал «Игра в кальмара», который недавно стал рекордсменом Netflix.

Нравится запутанный сюжет и причудливые игры? Тогда лови список фильмов, похожих на сериал «Игра в кальмар», которые будут держать тебя в напряжении до самого конца.

Фильмы, похожие на сериал «Игра в кальмара»:

• «Королевская битва»

• «Платформа»

• «Эксперимент»

• «Голодные игры»

• «Куб»

• «Посвященный»

• «Дивергент»

• «Время»

• «Остров»

• «Гостья»

• «Бегущий в лабиринте»

• «Потрошители»

• «Геймер»

• «Как я теперь люблю»

• «Пятая волна»

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