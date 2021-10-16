SONYA KAY с новым альбомом попала в глобальный плейлист Apple music

Племянница Софии Ротару, певица SONYA KAY выпустила новый альбом, попала с ним в глобальный чарт и украсила обложку топовой музыкальной платформы.

— Мы очень тщательно работали над каждым треком, и я точно знаю, что они затронут слушателя и каждый сможет найти что-то для себя в этом мини-альбоме. Мой альбом — это настоящий драйв эмоций, — делится певица.

Почти полтора года артистка стояла на распутье, однако взяла себя в руки и представила альбом песен, который включает «Драйв», «Крихітка», «Забери» и «Відчувай».

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— Я человек очень самокритичный, но хочу сказать, что я очень довольна тем, как все получилось. Люблю экспериментировать над стилем и думаю, что это хорошо, так как артист должен всегда делать что-то новое, чтобы на него было и интересно смотреть и слушать, — резюмировала артистка.

Добавим, что в день релиза артистку поддержали не только поклонники, а и радиостанции и звездные коллеги. Как отметила Sonya Kay — это только начало.