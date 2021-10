Игра в кальмара стала самым популярным сериалом на Netflix. Почему — объясняет психолог

«Игра в кальмара» официально стал самым популярным сериалом Netflix, собрав 111 миллионов просмотров меньше чем за месяц. Ему удалось сместить с лидерской позиции сериал «Бриджертон», который насчитывал 82 миллиона просмотров. Такой впечатляющей статистикой стримнговий сервис Netflix поделился в своих соцсетях.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

— Netflix (@netflix) October 12, 2021