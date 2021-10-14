Игра в кальмара стала самым популярным сериалом на Netflix. Почему — объясняет психолог

«Игра в кальмара» официально стал самым популярным сериалом Netflix, собрав 111 миллионов просмотров меньше чем за месяц. Ему удалось сместить с лидерской позиции сериал «Бриджертон», который насчитывал 82 миллиона просмотров. Такой впечатляющей статистикой стримнговий сервис Netflix поделился в своих соцсетях.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Но в чем же сериал с такой судьбой жесткости приобрел такую ​​популярность среди широкой аудитории по всему миру? На этот вопрос взялась ответить ведущая и психолог проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова.

— В этом сериале зацепили две актуальные проблемы человечества: долги и игра. Во-первых, многие люди по всему миру, в Украине не исключение, живут в долг, перебиваясь от зарплаты до зарплаты, все время занимая деньги. Поэтому зрители сопоставляют себя с героем сериала. Им интересно, какие он сможет выбраться из долговой ямы, потому что им также нужно это сделать. Во-вторых, людей затягивает игра, например, в казино. Игрозависимых люди думают, что вот-вот им повезет, и все получится сыграть. Часто людям кажется, что у них нет выбора, поэтому они идут в игру, чтобы спастись. Часто долги и игрозалежнисть связаны, — пояснила Наталья Ежова.

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