Меган Маркл и принц Гарри отказываются крестить дочь в Британии

Супруги никак наладит отношения с королевской семьей

Ни минуты покоя — именно так можно охарактеризовать жизнь Меган Маркл и принца Гарри. А после составления герцогами Сассекскими обязанностей старших членов семьи ситуация становится все более напряженной. На этот раз Меган и Гарри отказываются крестить свою дочь в Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail.

Зарубежные источники говорят, что Меган и Гарри нарушат важную традицию для британской монархии. Мол, они хотят провести крестины маленькой Лилибет не у Виндзорском замке, а в Епископальной церкви (США), которая является частью Всемирной англиканской церкви.

Интересно, как к такому решению Меган и Гарри отнесется сама королева? Ведь после переезда в США принц Гарри заявлял, что они будут воспитывать детей, как считают нужным.

Фото: Getty Images

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