Маша Ефросинина: «О них все говорят» — актуальный проект о людях, которые вдохновляют

Пока все обсуждают нашумевшее шоу «Взрослые девочки», на канале Маши Ефросининой вышел еще один новый проект «О них все говорят». Он кардинально отличается от остального контента, который выходит на YouTube ведущей.

По словам Маши, они давно с командой вынашивали идею знакомить зрителя с героями нашего времени! «О них все говорят» – это истории людей, которые вдохновляют своим видением мира, действиями, проектами. Героями выпусков станут актуальные и яркие личности: артисты, инфлюенсеры, продюсеры, режиссеры, люди из мира бизнеса, которые перпендикулярно смотрят на стереотипы или создают неординарные вещи для нашего общества.

— Несколько месяцев назад мы с командой моего канала решили трансформировать рубрику «О них все говорят», посвятив ее людям, которые, безусловно, значимы в нашем обществе – и не обязательно громким именем, а еще и тем, что делают для общества невероятные вещи, оставаясь в тени своих, меняющих мир, проектов. Толчком к созданию цикла таких выпусков стал номер журнала «Новое время», разместившего на своей обложке фото современных женщин, которые вдохновляют успехами в бизнесе. И мы решили рассказать о них подробнее,- объяснила Маша Ефросинина.

«О них все говорят» — это не классическое интервью. Зрители проекта вместе с Машей проживут небольшой эпизод из жизни героя, увидят закулисье успешного бизнеса, услышат истории и мнения близких ему людей.

Героиней первого выпуска стала основательница самой известной в Украине благотворительной барахолки «Кураж базар» (с 2020 года «Кураж») Алена Гудкова. Алена не только откровенно поделилась историями о том, как им удалось провести 51 ивент на разные тематики и собрать более 40 млн гривен на благотворительность, но и показала закулисье одного из самых популярных и полюбившаяся многим фестивалей, познакомила со своей командой и мужем Александром Гудковым, без которого не проходит ни один «Кураж».

Примечательно, что интервью с Аленой вышло накануне финального ивента, после которого фестиваль возьмет паузу.

В ближайших выпусках «О них все говорят» Маша Ефросинина планирует показать и рассказать историю соосновательницы продюссерского центра Mozgi Entertainment Ирины Горовой, а также основательницы сервиса аренды платьев Oh My Look Леры Бородиной.