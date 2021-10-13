Эксклюзив! Украинские композиторы рассказали, чем отличается работа над музыкальным контентом для оперы и кино

Илья Разумейко и Роман Григорьев ─ тандем украинских композиторов, которые создают музыкальный контент для оперы, а также для кино. Именно они основали лабораторию современной оперы Opera aperta и арт-фестиваль PORTO FRANKO

Роман и Илья представляли Украину на масштабных европейских и американских фестивалях с операми: IYOV, GAZ, Chornobyldrof. Также их творческий тандем создал музыкальное сопровождение для многих современных фильмов: «Миф» (2018), «В нашей синагоге» (2018), «История зимнего сада» (2018), «Экс» (2019), «Мать Апостолов» (2020 ), «Красная линия. Коррупция »(2021), «Коллапс »(2021), «Небо Зонтик»(2022), «Праздник хризантем» (2022).

Роман и Илья поделились профессиональным опытом и рассказали эксклюзивно для Нового канала, чем отличается работа над созданием музыки для оперы и для кино.

─ В кино музыка создается после съемок фильма, по киноматериалам. С оперой все наоборот. Музыка является фундаментом драматургии, на который затем нанизываются режиссура и визуальные решения, ─ комментирует Роман Григорьев.

─ Стратегии работы отличаются, но нам все равно интересно работать для этих двух таких разных сегментов, ─ рассказывает Илья Разумейко. ─ Последняя наша работа в кино ─ это создание музыки для документального сериала «Коллапс», в котором показаны события вокруг провозглашения Независимости Украины. Историческая важность этого сериала вдохновляет. За год мы можем работать над несколькими фильмами, тогда как развитие концепции и написание одной оперы это процесс, который может длиться более года…

Читай также:

Disney «потеряли» 3 миллиона долларов Меган Маркл. Где деньги?

С эмблемой короны: Елизавета II наградила бренд секс-игрушек