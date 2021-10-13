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Эксклюзив! Украинские композиторы рассказали, чем отличается работа над музыкальным контентом для оперы и кино

Эксклюзив! Украинские композиторы рассказали, чем отличается работа над музыкальным контентом для оперы и кино

Илья Разумейко и Роман Григорьев ─ тандем украинских композиторов, которые создают музыкальный контент для оперы, а также для кино. Именно они основали лабораторию современной оперы Opera aperta и арт-фестиваль PORTO FRANKO

Роман и Илья представляли Украину на масштабных европейских и американских фестивалях с операми: IYOV, GAZ, Chornobyldrof. Также их творческий тандем создал музыкальное сопровождение для многих современных фильмов: «Миф» (2018), «В нашей синагоге» (2018), «История зимнего сада» (2018), «Экс» (2019), «Мать Апостолов» (2020 ), «Красная линия. Коррупция »(2021), «Коллапс »(2021), «Небо Зонтик»(2022), «Праздник хризантем» (2022).

Эксклюзив! Украинские композиторы рассказали, чем отличается работа над музыкальным контентом для оперы и кино

Роман и Илья поделились профессиональным опытом и рассказали эксклюзивно для Нового канала, чем отличается работа над созданием музыки для оперы и для кино.

─ В кино музыка создается после съемок фильма, по киноматериалам. С оперой все наоборот. Музыка является фундаментом драматургии, на который затем нанизываются режиссура и визуальные решения, ─ комментирует Роман Григорьев.

─ Стратегии работы отличаются, но нам все равно интересно работать для этих двух таких разных сегментов, ─ рассказывает Илья Разумейко. ─ Последняя наша работа в кино ─ это создание музыки для документального сериала «Коллапс», в котором показаны события вокруг провозглашения Независимости Украины. Историческая важность этого сериала вдохновляет. За год мы можем работать над несколькими фильмами, тогда как развитие концепции и написание одной оперы это процесс, который может длиться более года…

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