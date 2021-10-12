Тина Кароль та Ivan NAVI — Ангели все знають: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинские исполнители Тина Кароль и Ivan NAVI презентовали mood video на ремикс своей дуэтной песни «Ангели все знають».

Смотреть премьеру mood video Тина Кароль и Ivan NAVI — «Ангели все знають» онлайн:

Для съемок видео Ivan NAVI пригласил Тину Кароль в свой родной Львов, чтобы показать артистке лучшие уголки культурной столицы Украины. Встречу звезды провели в рамках концертного тура певицы.

«Львов — мой родной город, и я знаю все самые красивые его уголки. Времени было немного, ведь нас еще ждал саундчек и выступление вечером, но все же экскурсия удалась. Моментами мы дурачились — как дети, фотографировались, сходили на легендарный блошиный рынок с пластинками, книгами и старыми фотоаппаратами, поднялись на смотровую площадку, выпили кофе и даже потанцевали под открытым небом под пение бандуриста, который, увидев нас с Тиной, сыграл импровизировано на бандуре «Ангели все знають». Такая легкая атмосфера может быть только во Львове. Хочу, чтобы ее почувствовали все, кто будет смотреть видео», — рассказал Ivan NAVI.

Во Львове Тина Кароль и Ivan NAVI устроили сюрприз поклонникам и совместно представили песню «Ангелы все знают» на сцене. В конце песни Иван неожиданно поднял и закружил Тину в вихре, сорвав аплодисменты тысячного зала.

«Красивый Львов. Красивая песня. А что знают ангелы, только можно гадать. Молодая кровь кипит, я радуюсь», — поделилась впечатлениями Тина Кароль.

Напомним, что дуэтная песня «Ангели все знають» Тины Кароль и Ivan NAVI была представлена ​​в рамках альбома певицы «Молода кров».

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