Рецепт сахарных сот: известное печенье из сериала «Игра в кальмара»

У «Игры в кальмара» от Netflix фанатов становится все больше. У сериала появляются свои тренды и фишки, которые хочет попробовать или получить каждый. Одна из таких — сахарные соты, рецепт которых заполнил весь TikTok и Instagram. Сахарные соты — карамельное печенье, в одном из эпизодов игроки должны были вырезать из него фигурки, если же в процессе они разваливаются, игрок выбывает. Рецепт сахарного печенья довольно простой, его даже не придется печь в духовке, а ингредиенты для него найдутся на любой кухне. Однако в сети появляется много фейковых рецептов, из-за чего печенье не получается. Наша редакция испытала несколько и нашла идеальный, поэтому, лучший рецепт сахарных сот из сериала «Игра в кальмара» специально для тебя.

Чтобы приготовить две-три соты тебе понадобится:

3 чайной ложки сахара,

⅓ ст. л. соды или разрыхлителя для теста (мы брали соду).

Дальше — пошаговый рецепт приготовления сахарных сот:

Шаг 1: Разогреваем сковороду и отправляем на нее весь сахар. Помешиваем 6-8 минут до полного растворения. Лучше использовать деревянную или силиконовую лопатку.

Шаг 2: Добавляем соду или разрыхлитель и продолжаем помешивать.

Шаг 3: Полученную густую оранжево-коричневую пасту разливаем по двум круглым формах, изложенным на пекарской бумаге.

Шаг 4: Формируем аккуратные лепешки, а по центру формочкой для печенья или пластилина выдавливаем фигурки. Даем застыть два-три часа.

Все! Вот, что получилось у меня (у автора материала):

Это печенье можно скушать или, например, поиграть с семьей. Пусть каждый за определенное время попытается аккуратно иглой отделить фигурку от остальной части печенья. Кто сделает это первым и качественно — победил, а кто проиграл — можете вымыть посуду или погладить вещи. Такое печенье — крутая возможность показать, что ты в тренде, особенно, если у тебя есть дети или сестры/братья.

И совет от автора — сахар растворяй на среднем огне и постоянно помешивай, а оранжево-коричневую пасту как можно быстрее разливай в формы, ведь если она застынет на сковородке, то отмывать будет в разы сложнее. Рецепт проверен — по нему печенье получилось с первого раза, до того были две неудачные попытки с другими рецептами.

Какие же фишки еще есть в сериале? Читай интересные факты о «Игре в кальмара» и узнавай. А еще совсем недавно режиссер Хван Дон Хек объяснил концовку сериала «Игра в кальмара», так что, если для тебя еще остались непонятные моменты — читай этот материал.

Автор — Александра Шмарова

Фото — Getty Images, кадры из сериала

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