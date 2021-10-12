Не Ариана Гранде, а не Леди Гага: Названа самая популярная певица 21 века
Лицензионная музыкальная компания PPL составила собственный рейтинг самых популярных певиц XXI века в Великобритании. Проанализировав песни, которые транслировались на радиостанциях и телевидении Великобритании с 2000 года, был назван популярную певицу нового века. Ею оказалась Pink.
Певице удалось обойти в рейтинге не менее известных коллег — Мадонну, Леди Гагу, Адель и многих других. Всего в рейтинг ТОП самых популярных певиц XXI века попало 20 артисток.
ТОП самых популярных певиц XXI века:
- Pink
- Мадонна
- Кэти Перри
- Рианна
- Леди Гага
- Адель
- Бейонсе
- Кайли Миноуг
- Little Mix
- Уитни Хьюстон
- Тейлор Свифт
- Sugababes
- Келли Кларксон
- Дуа Липа
- Элли Голдинг
- Кристина Агилера
- Дайана Росс
- Джесс Глинн
- Рита Ора
- Ариана Гранде
Фото: Getty Images
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