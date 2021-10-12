Названа самая популярная певица 21 века

Лицензионная музыкальная компания PPL составила собственный рейтинг самых популярных певиц XXI века в Великобритании. Проанализировав песни, которые транслировались на радиостанциях и телевидении Великобритании с 2000 года, был назван популярную певицу нового века. Ею оказалась Pink.

Певице удалось обойти в рейтинге не менее известных коллег — Мадонну, Леди Гагу, Адель и многих других. Всего в рейтинг ТОП самых популярных певиц XXI века попало 20 артисток.

ТОП самых популярных певиц XXI века:

Pink

Мадонна

Кэти Перри

Рианна

Леди Гага

Адель

Бейонсе

Кайли Миноуг

Little Mix

Уитни Хьюстон

Тейлор Свифт

Sugababes

Келли Кларксон

Дуа Липа

Элли Голдинг

Кристина Агилера

Дайана Росс

Джесс Глинн

Рита Ора

Ариана Гранде

Фото: Getty Images

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