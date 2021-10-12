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Не Ариана Гранде, а не Леди Гага: Названа самая популярная певица 21 века

Названа самая популярная певица 21 века

Лицензионная музыкальная компания PPL составила собственный рейтинг самых популярных певиц XXI века в Великобритании. Проанализировав песни, которые транслировались на радиостанциях и телевидении Великобритании с 2000 года, был назван популярную певицу нового века. Ею оказалась Pink.

Певице удалось обойти в рейтинге не менее известных коллег — Мадонну, Леди Гагу, Адель и многих других. Всего в рейтинг ТОП самых популярных певиц XXI века попало 20 артисток.

ТОП самых популярных певиц XXI века:

  • Pink
  • Мадонна
  • Кэти Перри
  • Рианна
  • Леди Гага
  • Адель
  • Бейонсе
  • Кайли Миноуг
  • Little Mix
  • Уитни Хьюстон
  • Тейлор Свифт
  • Sugababes
  • Келли Кларксон
  • Дуа Липа
  • Элли Голдинг
  • Кристина Агилера
  • Дайана Росс
  • Джесс Глинн
  • Рита Ора
  • Ариана Гранде

Фото: Getty Images

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