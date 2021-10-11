Топ-5 сериалов, которые выйдут на Netflix в октябре 2021

Погода за окном словно создана для уютного чаепития на диване и просмотра сериалов. Поэтому мы решили собрать пять самых крутых и интересных сериалов осени 2021 от Netflix, которые выходят в октябре, чтобы тебе не пришлось их искать самостоятельно! Сохраняй себе эту ссылку, и когда придет время, достаточно будет просто подобрать сериал под настроение и заварить ароматный чай!

Ты. 3 сезон

Жанр: триллер, драма

Мы не могли начать не начать эту подборку с долгожданного третьего сезона сериала «Ты» от Netflix. Это продолжение истории Лав и Джо, которые поженились и даже родили ребенка. Они переехали в уютный пригород Мадрэ Линда и надеются начать всё с чистого листа. Но от прошлого не убежать.

Премьера 3 сезона – 15 октября, так что если вы еще не успели посмотреть первые два сезона, самое время!

Пугливые кошки. 1 сезон

Жанр: комедия

Для тех, кто любит погружаться с головой в мир магии и волшебства Netflix приготовили особый сюрприз – легкий комедийный сериал для подростков про подростков.

Главная героиня сериала, Уилла Уорд получает на двенадцатилетие необычный подарок и вместе с подругами попадаем в мир, полный волшебства, говорящих зверей и множества сюрпризов.

Премьера: 1 октября

Неудачница. 1 сезон

Жанр: музыкальная драма

Уже посмотрели третью часть «После» в кинотеатрах? Тогда подбрасываем вам новинку, которая точно не оставит равнодушными любителей историй про настоящие первые чувства.

Героев «Неудачницы» ждет безумный год: они начинают работу над новым мюзиклом. Но когда строгий наставник запрещает шоу, только Юля может спасти положение. И конечно же, не обойдется без головокружительного красавчика с гитарой.

Премьера: 16 октября

Код на миллион долларов. 1 сезон

Жанр: остросюжетная драма

А этот сериал — для любителей разгадывать загадки. Сюжет переносит зрителей в Берлин 1990 года, где художник и хакер изобретают новый способ увидеть мир. Спустя годы они снова объединяться, чтобы судиться с Google за нарушение патентных прав. Вполне себе реалитичная история, не находите?

Премьера: 7 октября

Каштановый человечек. 1 сезон

Жанр: остросюжетный детектив

Для любителей пощекотать свои нервы – сериал «Каштановый человечек». Хотя он и выходит в предпоследний день сентября, мы не могли не добавить его в эту подборку, потому как, судя по трейлеру, этот сериал надо будет смотреть залпом, не отрываясь на рабочие вопросы и учебу. Поэтому и предлагаем посвятить ему первые октябрьские выходные!

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов. По этой жутковатой улице два детектива пытаются разыскать убийцу, причастного к пропаже ребенка политика.

Премьера: 29 сентября

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