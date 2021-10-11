Ксения Мишина и Александр Эллерт заручились! Подробности

Звезды продолжают интриговать поклонников

В последнее время украинская актриса Ксения Мишина пыталась никак не комментировать свои отношения со сценаристом Александром Еллеротом. Мол, у них все сложно, но они пытаются вырулить из этого периода. В течение длительного времени Ксения и Александр не появлялись друг в друга в социальных сетях, но фанаты пары все время замечена их вместе. И вот, похоже, что пара окончательно смирилась и даже больше — заручилась!

То, что Александр Эллерт сделал предложение Ксении Мишиной можно понять из их сториз. По крайней мере, такие выводы делают поклонники пары, проводя свои «расследование» и сопоставляя факты в видео. Недавно Александр Эллерт опубликовал сториз, в которой рассказывает, что наконец решился на важный шаг в жизни. Он сообщил, что ответственные полчаса его жизни прошли удачно, и все получилось. Также он поблагодарил мастерской декора и флористики, а также аккаунта с вертолетных прогулок. После этого Ксения Мишина в своих сториз появилась с обручальным кольцом на пальце, которую заметили внимательные подписчики.

Неужели это правда и Ксения Мишина и Александр Эллерт же заручились? Ждем официального заявления.

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