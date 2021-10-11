Ким Кардашьян назвала истину причину разрыва с Канье Уэстом

Селебрити наконец призналась, что пошло не так в ее браке

Не так давно американская бизнесувумен Ким Кардашьян рассказала, что расстается с рэпером Канье Уэстом. Но через некоторое время после громкого заявления почти бывших партнеров замечают вместе. У фанатов сразу возникли вопросы, или тема развода до сих пор актуальна. Именно поэтому Ким решила все прояснить.

В эфире шоу SNL Ким Кардашьян заявила, что она до сих пор носит фамилию Кардашьян-Вест, но Канье они больше не вместе. А потом звезда назвала истину причину их брейкапу.

«Когда я рассталась с ним, вы должны знать, что все сводилось к одному — его личности. Я знаю, что это звучит подло, но я всегда стремлюсь к искренности», — поделилась селебрити.

Также Ким Кардашьян назвала практически бывшего мужа лучшим в мире. Она признала, что он прекрасный отец, предприниматель и художник. Но похоже, что человек для Ким рэпер так себе.

Фото: Getty Images

Читай также:

Открой личико: Ким Кардашьян зашила себя в кожу с ног до головы

Развод откладывается: Канье Уэст и Ким Кардашьян работают над отношениями