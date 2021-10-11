Alyona Alyona ушла из Instagram

Артистка заявила, что ей не нравится зависимость от соцсетей

Украинский реперка Alyona Alyona заявила, что уходит из Instagram. Но, как оказалось, такое решение звезды является не категоричным. Артистка просто собирается меньше времени уделить социальной сети, на которую стала тратить по пять часов в день.

«Мені щотижня телефон присилає повідомлення про те, скільки я в середньому витрачаю екранного часу в день. Останнім часом я перевалила за 5 годин на день. І для мене це дійсно критично, тому що я відчуваю, як моя спина, шия та зір постійно в режимі перегляду телефону і це не нормально», — объяснила свое решение девушка.

Но также Alyona Alyona подчеркнула, что обожает общаться со своей аудиторией и быть ближе к подписчиков. Именно поэтому уйти из Instagram полностью она не может и не хочет.

«Я зрозуміла, що цілком віддана своїй аудиторії. Дуже багато часу проводжу в Instagram та Tik Tok, відповідаючи персонально на повідомлення. І я не встигаю відповідати на все — відповідаю на 60%, але все одно розгрібаючи постійно свій дірект, даючи людям інформацію, про яку мене запитують, спілкуючись з ними, розділяючи з ними їхні емоції, я отримую задоволення і в той самий час віддаю енергію», — призналась артистка.

Видимо, после такого заявления каждый пост или сториз Alyona Alyona станет ценным для фанатов и радовать им еще больше.

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