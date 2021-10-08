Сериалы от Netflix: топ-5 самых захватывающих

Это невозможно пропустить. Топ-5 сериалов для тех, кто любит затягивающие сюжеты.

2 сезон «Почему женщины убивают»

Why Women Kill

1 сезон — 8,4 звезд из 10 на IMDb

Продолжение захватывающего сериала от режиссера «Отчаянных домохозяек». Если первый сезон был похож на антологию и, рассказывал не связанные между собой истории трех героинь из разных эпох, то действия второго сезона разворачиваются в одном времени.

Простодушно‑доверчивая домохозяйка Альма (Эллисон Толман) мечтает попасть в местный клуб садоводства, которым заправляет роковая красавица Рита (Лана Паррия). Но та не слишком рада неказистой соседке, набивающейся ей в подруги. Саму же Риту муж не без оснований подозревает в связи с молодым и красивым любовником‑актёром (Мэттью Даддарио), который вдобавок успел очаровать и дочку Альмы (В. К. Кэннон). Но самое интригующее, что супруг Альмы, ветеринар Бертрам (Ник Фрост), кое‑что скрывает о себе. И однажды жена случайно становится частью его секрета, причём ниточки этой тайны ведут к Рите и её семье.

Первый сезон вышел в 2019 году, а старт второго состоялся 3 июня 2021 года.

5 сезон «Черное зеркало»

Black Mirror

1 серия – 7,3 звезд из 10 на IMDb

«Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо»

«Черное зеркало» – это сборник серий с разными героями и сюжетами, но объединенных одной темой. Авторы размышляют над тем, как технологии бесповоротно изменили мир и людей. Вас ждут пугающие прогнозы о будущем. Фанаты отмечают, что многие сценарные задумки со временем стали реальностью. Как, к примеру, «система социального рейтинга» в Китае. Где поведение человека в соцсетях начало влиять на финансовое благополучие и продвижение в обществе.

Спешл пятого сезона «Бармаглот» или «Брандышмыг» уже доступен для просмотра. Всего заявлено шесть эпизодов. Особая роскошь для подписчиков NetFlix: зрители могут управлять сериалом: по ходу принимать решения за героя и таким образом менять концовку фильма.

В сезоне сыграли: Уилл Полтер, Фионн Уайтхед, Асим Чодри и другие актеры.

5 сезон «Бумажный дом»

La casa de papel

1 сезон – 8,3 звезд из 10 на IMDb

Самый популярный неанглоязычный сериал Netflix и лучший иностранный сериал по версии New York Times в 2018 году – это все про криминальную испанскую драму «Бумажный дом». Пятый сезон сериала станет одновременно и последним, поэтому создатели знатно потрудились над вопросами — как распустить банду преступников и какой же окажется дальнейшая судьба профессора, который и собрал эту банду. Закончится все должно очень эффектно.

Съемки пятого сезона проходили в Ванкувере, Копенгагене, Дании, Португалии и Испании, включая Мадрид.

Заключительный сезон выйдет в двух частях – 3 сентября и 3 декабря.

1 сезон «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Sweet Tooth

1 сезон – 8,3 звезд из 10 на IMDb

Нравятся ли вам фильмы о периоде постапокалипсиса? С этим сериалом вы точно их полюбите! В нем рассказывается, как странная мутация изменила людей и животных.

Среди жителей Земли появились очень странные существа. ГЭС — мальчишка с оленьими рогами. Этот парень всю свою жизнь провел на родной ферме, потому что отец запрещал ему покидать родные локации. После смерти отца мальчик впервые решил выбраться наружу, чтобы найти наконец долгожданную свободу и понять, что же происходит в этом мире. Парень знакомится с Джепардом, который обещает его отвести в заповедник. Вместе они оказываются замешаны в ряд захватывающих приключений. Гесу предстоит столкнуться с самыми разными ужасами нового мира.

Премьера сериала состоялась 4 июня 2021.

4 сезон «13 причин почему»

13 Reasons Why

1 сезон – 7,6 звезд из 10 на IMDb

Психологическая драма о буллинге в школах, основана на романе Джея Эшера. По сюжету школьник Клэй расследует мотивы ужасного поступка своей одноклассницы Ханны. Она покончила с собой и оставила другу 7 кассет. На видео Ханна записала 13 причин, побудившие ее на этот поступок. Зритель узнает темную сторону школьной жизни, смотря на происходящее глазами Клэя. Неоправданная жестокость, которую игнорируют учителя и школьный психолог. Сериал заставляет задуматься.

Основной задумкой четвертого сезона является выпускной героев, и главный вопрос, удастся ли им оставить школу вместе с пережитыми страданиями и вырваться в новую жизнь.

Премьера четвертого сезона состоялась в июне 2020 года.



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