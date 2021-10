Селена Гомес и Крис Эванс встречаются

Неужели звезды нашли новую любовь?

Что-то давно ничего не было слышно о любовном жизни нашей любимой Селены Гомес. Но поклонники артистки не дают скучать. В сети они поделились подозрению о том, что Селена Гомес начала встречаться с актером Крисом Эвансом. Вот это да! С чего же такие выводы — давайте разбираться.

Все началось с того, что фанаты Селены заметили, что Крис Эванс подписался артистка в Instagram. Казалось бы, что в том такого. Но красавчик Крис Эванс подписан всего на 162 аккаунты. Кроме того, источники американских СМИ утверждают, что видели звезд вместе возле студии в Лос-Анджелесе, а затем еще раз в ресторане.

BRO I AM NOT MAD ABOUT THIS RUMOR SELENA GOMEZ AND CHRIS EVANS ARE SUCH A POWER COUPLE pic.twitter.com/S5aMChGzfW

— dilf lover (@uhdonttellmymom) October 7, 2021