«Могилевская, су ***, моего мужа клеила у меня на глазах»: признание Оли Поляковой

Вышел третий эпизод YouTube-шоу «Взрослые девочки» с Олей Поляковой и Машей Ефросининой в главных ролях

В новом эпизоде ​​«Взрослых девочек» Оля Полякова и Маша Ефросинина продолжают на собственном опыте рассматривать вопросы, волнующие всю Украину. Центральным сюжетом выпуска стал вопрос дружбы: есть ли она вообще, какая она бывает и существует ли дружба между мужчиной и женщиной?

Во время игры, когда ведущие должны отвечать на простые вопросы, Оля Полякова призналась, что таки ревновала своего мужа один раз в жизни и рассказала сенсационную историю.

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— Могилевская (певица Наталья Могилевская — ред.), су ***, моего мужа клеила у меня на глазах! Смотри, подошла вот так и говорит (мужу): «У вас такой красивый пиджак»! А я говорю: «Наталья Алексеевна, нам пора идти». Затем она продолжила еще на одном празднике, слава Богу, что я уехала от туда, — рассказала Полякова.

В шоке от такой информации была даже Маша Ефросинина.

Хочешь узнать еще больше интересных и шокирующих подробностей? Почему Оля Полякова дружит только с мужчинами? И как незнакомая девушка просила у Маши Ефросининой номер ее мужа? Тогда обязательно смотри новый выпуск «Взрослых девочек».

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