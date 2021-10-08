Какое имя на самом деле должны были дать принца Уильяму?

Принцесса Диана сама назвала своего первенца

Сейчас имена принца Уильяма и принца Гарри просто невозможно не узнать, а потому сложно представить, что потомки королевы Елизаветы II могли иметь совершенно другие имени.

Как утверждает королевский историк Роберт Лейси, принц Чарльз планировал назвать своего первенца Артуром. На имени Уильям настаивала именно принцесса Диана. Даже в таком вопросе сложность отношений королевской пары сказывалась.

Леди Ди хотела назвать сына в честь королевского воина Вильгельма Завоевателя, которого короновали после победы в битве при Гастингсе перед Рождеством. Паре удалось прийти к компромиссу. Принц Чарльз решил уступить жене и мальчика назвать Уильямом, а имя Артур стало его вторым. А вот третью часть полного имени предложил принц Филипп.

Поэтому, полное имя старшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы звучит так — Уильям Артур Луи.

Фото: Getty Images

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