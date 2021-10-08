Фильмы и мультфильмы об окружающей среде: ТОП-10

Фильмы об окружающей среде иногда увлекательные, чем приключенческая фантастика. Природа умеет создавать неимоверные чудеса, а человек не только оберегать, но и разрушать все вокруг. Хотите посмотреть, от чего на самом деле стынет кровь, удивиться возможностям природы? Мы собрали список из 10 фильмов — художественных, документальных, анимационных, в которых говорится о различных экологические проблемы и способах их решения.

Неудобная правда (2006)

В центре сюжета – бывший вице-президент США Альберт Гор. Он разъясняет, чем опасны последствия потепления в ближайшем будущем, и почему необходимо ограничить рост выброса в атмосферу углекислого газа, вызванного деятельностью человека.

Фильм, повествующий о проблеме глобального потепления, собрал в прокате более 20 млн долларов и получил крайне неоднозначную оценку от критиков. Но это не помешало ему завоевать два «Оскара» в номинациях «Документальный фильм» и «Песня к фильму», а Американский институт кино назвал «Неудобную правду» одним из крупнейших событий 2007 года.

В том же году Альберт Гор был награждён Нобелевской премией мира «за изучение последствий глобальных климатических изменений, вызванных деятельностью человека, и выработке мер по их возможному предотвращению». Слова «неудобная правда» стали нарицательными в США, а сам фильм попал в раздел «это должен знать каждый».

ВАЛЛ-И (2008)

Кому-то наличие мультфильма в этом списке покажется неуместным, но именно «ВАЛЛ-И» стал для многих детей первым источником информации о большой «мусорной» проблеме на Земле. Сейчас в моде осознанное потребление, переработка и экологичность, но большинство людей приходят к этим вопросам в зрелом возрасте.

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А трогательный мульт о роботе-мусорщике Валл-и и его подруге Еве дает возможность с раннего детства вложить в головы и сердца детей простую мысль о том, что планету нужно беречь.

Мусорные мечты (2009)

Еще одна работа, посвященная проблеме переработки мусора. В центре документального фильма трое друзей, живущих в самой большой мусорной деревне Забалин, расположенной около Каира. Жители этой деревни от мала до велика работают с мусором – сортируют, моют, перерабатывают… В их поселение свозиться мусор со всего Египта и не только, и местные выживают благодаря такой непростой работе. Фильм показывает целый мир на окраине одного из самых крупных городов Африки, о существовании которого многие и вовсе не догадываются.

Бухта (2009)

Этот документальный фильм поднимает глобальную проблему охоты на дельфинов в Японии, в национальном парке Тайдзи. Часть млекопитающих попадают в дельфинарии и океанариумы, но большинство дельфинов убивают, и мясо продают на рынках, как деликатес. В «Бухте» рассказывается об особом методе ловли загоном, который практикуют в Тайдзи, когда лодками и катерами дельфинов массово загоняют в бухту, а затем сетями перекрывают выход в море. Фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» в 2010 году.

Лоракс (2012)

Американский полнометражный анимационный фильм 2012 года, режиссёров Криса Рено и Кайла Балды снят по мотивам одноименной детской книги Доктора Сьюза. Это история про городок Всемнужвиль, где очень чисто, убрано, но не хватает свежего воздуха и нет… ни единого живого дерева! Главный герой Тед отправляется на поиски настоящего дерева, чтобы порадовать свою подругу Одри, и знакомится с Лораксом, забавным духом леса. Этот веселый и в то же время немного грустный мульт открывает перед зрителями самого разного возраста важнейшие проблемы современного мира – загрязнение окружающей среды и повсеместную вырубку леса.

День, когда Земля замерзла (2011)

Этот фантастический боевик режиссера Ника Копуса посвящен теме глобального потепления.

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Год 2020. Профессор экологии Том Арчер считает, что бурение в Гренландии энергетической компанией Хало приведёт к таянию ледников, но слова профессора игнорируют. Для сбора доказательств Том прибывает в Арктику и обнаруживает, что всё человечество под угрозой. Он отправляется домой, чтобы спасти свою семью, а тем временем ледники начинают таять с огромной скоростью.

Больше, чем мед (2012)

Документальный фильм, посвященный теме массового вымирания пчел. Эта проблема не так широко известна, поэтому «Больше, чем мед» стал практически единственным подробным источником информации о ней. Сбор меда в мире дошел до промышленных масштабов, и это привело к тому, что пчелы гибнут в большом количестве. На фоне таяния ледников и загрязнения океанов, возможно, эта проблема покажется кому-то не глобальной, но стоит посмотреть «Больше, чем мед», и вы будете думать совершенно по-другому. Пчелы умеют быть убедительными!

История вещей (2007)

Этот короткий мульт как-то сам собой затесался в нашу подборку, потому что уж 20 минут вы точно найдете на просмотр! Черно-белый мультфильм с простым и понятным даже маленькому ребенку сюжетом о чрезмерном потребительстве и распространении этой проблемы в США показывают на тренингах, в школах и университетах. Его можно посмотреть на YouTube практически на всех языках мира, так что постарайтесь найти время и обязательно посмотреть, это действительно полезно!

Обутылочные (2009)

Этот документальный фильм режиссера Стефанни Сохниг в свое время произвел фурор. Он повествует об индустрии питьевой воды, с которой мы сталкиваемся каждый день. Сотни, десятки тысяч пластиковых бутылок с водой ежедневно используются в мире и ежедневно выбрасываются. Какие последствия это может иметь в итоге, и как мы можем повлиять на «бутылочную индустрию»? Ответы на эти вопросы есть в «Обутылочных», так что всем рекомендуем обязательно посмотреть этот фильм.

Жизнь после людей (2009-2011)

Это даже не фильм, а целый сериал, снятый для канала History Channel, в котором учёные рассуждают на тему того, что произойдёт с нашей планетой, животными и растениями на ней, если человек исчезнет. В начале фильма диктор заявляет, что в фильме не сообщается о том, как, когда и почему исчезнет человечество. Речь идёт исключительно о последствиях исчезновения людей. Данный фильм основан на результатах исследования территорий, внезапно покинутых людьми, а также возможных последствий прекращения ухода за зданиями и городской инфраструктурой.

Гипотеза о покинутом мире иллюстрирована цифровыми изображениями, показывающими последующую участь таких архитектурных шедевров, как Эмпайр-стейт-билдинг, Букингемский дворец, Сирс-Тауэр, Спейс-Нидл, мост Золотые ворота, Эйфелева башня, Биг-Бен и т.д. Поверьте, это стоит увидеть!

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