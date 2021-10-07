Кайли Дженнер искупалась обнаженной в крови (ВИДЕО)

Селебрити показала свои формы в предпраздничной ролике

Американская предпринимательница Кайли Дженнер шокировала свои подписчиков в Instagram смелым эротическим видео в стиле хоррор. Звезда опубликовала ролик, который посвятила празднику Хэллоуин, который приближается.

В новом видео в своем Instagram Кайли Дженнер появилась полностью обнаженной, а по ее пышным формам стекает красная жидкость, напоминающая кровь.

«Можете угадать, с кем этого года у нас будет колоборация на Хэллоуин?» — спросила под постом звезда, заметив свой косметический бренд.

Такой эротический ролик одновременно возбуждает и задерживает дыхание. Просто посмотрите на это!

Фото: Getty Images

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