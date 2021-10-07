Джастин Бибер снова намекнул на беременность Хейли

Звездная пара продолжает подогревать интерес к возможному пополнению в семье

Что-то в последнее время разговоров о том, что канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли могут вскоре стать родителями, увеличилось! То одно, то другое. А на днях на пополнение в семье Джастин Бибер намекнул в своем документальном фильме Justin Bieber: Our World.

В документалке показано момент, когда Джастин прямо говорит Хейли, что уже хочет детей и можно начинать работать в этом направлении. На эту тему пара вышла, когда жена спросила артиста, какие планы у него на следующий год.

— Чтобы продолжать ставить цели и получать от них удовольствие, надо убедиться, что я ставлю семью на первое место. Надеюсь, у нас появится ребенок, — заявил Бибер.

Как оказалось, 24-летняя Хейли Бибер совсем не против завести первого ребенка с Джастином Бибером. Она ответила, что можно начать попытки в конце 2021 года. Неужели стоит в 2022 году стоит ждать не только новые треки, а и маленьких Биберов?

Фото: Getty Images

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