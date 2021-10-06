Адель анонсировала первый трек за шесть лет

Наконец селебрити снова займется творчеством

Помнишь тот легендарный флеш-моб с песней Адель, который фанаты запустили после объявления певицы о завершении карьеры? Тогда в 2019 году звезда заявила, что уходит со сцены, чтобы посвящать больше времени своей семье. Фанаты не могли смириться с потерей. Но как оказалось недавно, им и не придется.

Британская певица Адель впервые за шесть лет анонсировала выход нового трека. Радостной новостью звезда шокировала в своем Instagram. Артистка опубликовала фрагмент фрагмент клипа на новый трек в стиле роад-муви. Так, после громкого развода, легенда возвращается на сцену.

Известно, что новая песня Адель будет называться Easy on me. Похоже, что трек будет о расставании. Его премьера запланирована на 15 октября. Также говорят, что Адель запланировала выпустить и полноценный четвертый альбом, который назовет «30».

Фото: Getty Images

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