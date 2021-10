Что случилось? Почему не работают Facebook, Instagram и другие сервисы

4 сентября 2021 года пользователи гаджетов во всем мире в панике раз за разом скроллили свои ленты в Инстаграм, обновляли странички в Фейсбуке, чаты в WhatsApp и даже перезагружали смартфоны в надежде, что не работающие приложения – это глюк связи или перегруз сети. Но спустя час во всем мире забили тревогу: самые популярные сервисы перестали работать, а сотрудники компаний, которые могли бы устранить неполадки или хотя бы дать официальные комментарии… не могу попасть в главный офис!

Давайте разбираться вместе, что же случилось, и почему нельзя зайти ни в Facebook, ни в Instagram, ни даже обновить почтовый ящик gmail. Хотя это как раз не точно…

Всё началось 4 сентября около 19:00 по киевскому времени. Сначала Instagram, Facebook, Facebook messenger и WhatsApp начали страшно глючить, а уже спустя полчаса перестали работать вовсе. Пользователи практически единственной «выжившей» соцсети — Twitter стали массово жаловаться на поломку из разных уголков мира, а некоторые заявили, что у них стали плохо работать еще и Netflix с YouTube. Но со временем стало понятно, что последние два сервиса просто «упали» из-за перегруза. Ведь, не получив доступ к соцсетям, пользователи ринулись смотреть свежие сериалы и искать видео с новостями.

Еще спустя час стало известно, что сотрудники Facebook Inc не могут попасть в офис из-за неработающих электронных пропусков, а соответственно – не могут и оценить масштабы сбоя системы. Об этом сообщил репортер издания The New York Times Шира Френкель в своем аккаунте в Twitter.

Но самое печальное, что данные более 1,5 миллионов пользователей Facebook оказались «слитыми» в сеть и базы данных продаются в даркнете. И это еще не всё! Домен Facebook выставили на продажу на сайте Whois.

Журналист британского издания The Independent Брайан Кребс предположил в своем Twitter, что причиной того, что не работают WhatsApp, Instagram, Facebook и Facebook messenger может быть удаление записей DNS из таблиц глобальной маршрутизации. Как оказалось, эти записи были удалены еще утром 4 сентября. А что интересно, записями управляет исключительно компании Facebook Inc.

На данный момент до сих пор нет официального заявления от представителей Facebook Inc – ни о причинах самого масштабного с 2008 года сбоя системы, ни о том, как они планируют всё восстановить. И реально ли это вообще…

Что ж, пока с каждой минутой Марк Цукерберг теряет миллиарды долларов, а акции Facebook Inc стремительно падают, мы надеемся только на то, что уже завтра проснемся в мире, где снова работают все системы, а наши данные, сохраненные в любимых соцсетях, снова не являются товаром в даркнете.

