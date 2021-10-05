Лалалалала: Джастин Бибер выпустит собственную линейку марихуаны
Звезда собирается попробовать себя в новом бизнесе
Популярный канадский певец Джастин Бибер объявил о том, что собирается торговать марихуаной. Но, конечно, не лично, а через популярный в США бренд. Об этом пишет издание TMZ.
Как оказалось, вместе с американской компанией Palms, которая торгует самокрутками с марихуаной, Джастин Бибер выпустит свою линейку каннабиса. А называться она будет Peaches, как одна из песен исполнителя.
«Я фанат Palms и того, что они делают для доступности и дестигматизации каннабиса — особенно для большого количества людей, которые считают [каннабис] полезным для своего психического здоровья», — признал Бибер.
Планируется, что часть прибыли от продаж Palms направит группе ветеранов Veterans Walk and Talk, которая выступает за медицинское использование марихуаны, и некоммерческой организации Last Prisoners Project, целью которой является освобождение людей, осужденных за хранение марихуаны.
Напомним, что хранение и употребление марихуаны в Украине абсолютно нелегальным.
Фото: Getty Images
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