Джастин Бибер выпустит собственную линейку марихуаны

Звезда собирается попробовать себя в новом бизнесе

Популярный канадский певец Джастин Бибер объявил о том, что собирается торговать марихуаной. Но, конечно, не лично, а через популярный в США бренд. Об этом пишет издание TMZ.

Как оказалось, вместе с американской компанией Palms, которая торгует самокрутками с марихуаной, Джастин Бибер выпустит свою линейку каннабиса. А называться она будет Peaches, как одна из песен исполнителя.

«Я фанат Palms и того, что они делают для доступности и дестигматизации каннабиса — особенно для большого количества людей, которые считают [каннабис] полезным для своего психического здоровья», — признал Бибер.

Планируется, что часть прибыли от продаж Palms направит группе ветеранов Veterans Walk and Talk, которая выступает за медицинское использование марихуаны, и некоммерческой организации Last Prisoners Project, целью которой является освобождение людей, осужденных за хранение марихуаны.

Напомним, что хранение и употребление марихуаны в Украине абсолютно нелегальным.

Фото: Getty Images

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