«Дышать, молиться и выйти замуж»: Бритни Спирс рассказала о своих планах на будущее

Уже совсем скоро, 12 ноября 2021 года, Верховный суд Лос-Анджелеса должен завершить процесс отстранения Джеймса Спирса (папы Бритни) от опеки над дочерью

Певица уже активно планирует свое свободное будущее, ведь в течение 13 лет отец руководил ее жизнью. Бритни начинает наслаждаться свободой, и активно делится с фанатами, чем же она собирается заниматься дальше.

На своей странице в Instagram она посвятила этому небольшой пост, к которому добавила интересное фото с цветущим деревом. Похоже на символ того, что она проснулась и начала жить после долгой зимы.

View this post on Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

— Хотя в моей жизни есть изменения и есть, что праздновать, меня еще ждет долгое исцеление! К счастью, у меня есть хорошая система поддержки, и я не спешу. Я понимаю, что можно и нужно замедлиться и дышать! Только через любовь к себе я могу молиться, любить и в ответ поддерживать других! — написала Бритни.

По соцсетям звезды действительно видно, что она очень сильно наслаждается свободой и тем, что сама может управлять своей жизнью. Как пример — многочисленные фото Бритни топлесс, а также совсем без одежды.

View this post on Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

View this post on Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Но не забываем, что кроме молитв и успокоения, Бринти планирует еще и выйти замуж за своего тренера Сэма Асгари. Американские издания пишут, что свадьба планируется уже к концу ноября, ведь Бритни хочет жениться до 40 лет (2 декабря ей исполнится ровно столько). Праздник планируется на Гавайях, а в качестве гостей пригласят многих звезд, например, Мадонна, Пэрис Хилтон, Кристина Агилера, Майли Сайрус и Шер.

Поклонники мечтают, чтобы Бритни снова вернулась на большую сцену с концертами. Однако в самой певицы сейчас в приоритетах бракосочетания, семья и рождение ребенка.

Фото — Getty Images

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