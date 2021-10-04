«Симпсоны» представили новую коллекцию Balenciaga: показ в Париже и новый эпизод сериала

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Новые приключения «Симпсонов» это всегда весело и добавляет хорошего настроения. Особенно, когда они еще и какие-то необычные. Дизайнер Демна Гвасалия, креативный директор бренда Balenciaga, снял для вас одну новенькую серию. Ее презентация состоялась в очень интересном месте — на неделе моды в Париже в театре Шатле. Семья Симпсонов вместо моделей на подиуме, презентовала новую коллекцию бренда.

По сюжету, Мардж Симпсон в свой день рождения мечтает о платье Balenciaga. Гомер узнает об этом и пишет трогательное письмо в парижский офис бренда. Демна Гвасалия все это читает, отправляет платье Марж, потом приглашает всех жителей Спрингфилда в Париж и делает их моделями на своем показе.

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Эпизод вышел прекрасным. С иронией и черным юмором, во всех в лучших традициях ситкома. Дизайнеру удалось высмеять огромные подплечники дома моды (Мардж застряла в дверном проеме в платье своей мечты) и стоимость вещей (Гомер чуть не потерял сознание, когда увидел ценник платья за 19 тыс долл). Кроме этого, здесь шутливо пародируют накаченные губы, курение, французские клише из сериала «Эмили в Париже», попытки Гомера произнести название бренда ( «Это что, Баленсиагага?»). Все это является самым ярким примером того, что индустрии моды пришло время отказаться от помпезности и пафоса, и очень здорово, что показывает это один из мировых брендов.

Демна Гвасалия с детства является фанатом «Симпсонов», поэтому решил воплотить свою мечту в жизнь и соединил новую коллекцию Balenciaga с ситкомом.

Фото — скриншоты из видео

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