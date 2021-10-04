Легендарных Барби и Кена превратили на персонажей сериала Друзья

За свою долгую историю легендарные игрушки Барби и Кен успели примерить на себя множество ролей. Компания Mattel выпускала Барби и Кена разных профессий и рас, делала из них знаменитостей и героев популярных фильмов и сериалов. Но на персонажей ситкома «Друзья» Барби и Кен так и не превратились. Поэтому недавно британский сайт The Toy Zone выдвинул собственную версию того, как могли бы выглядеть куклы Моники, Рэйчел, Фиби, Росса, Джои и Чендлера.

Вместе с концептуальной художницей Маргаритой Житник команда The Toy Zone представила 6 различных игрушечных наборов к сериям «Друзей». Они называются в соответствии с ключевых моментов серий: «Рос и кожаные штаны», «Моника и День благодарения», «Чендлер и Джои, когда никто не готов», «Росс в роли праздничного броненосца», «Джои и Porsche» и «Моника, Рейчел и Фиби в свадебных платьях».

К сожалению, приобрести таких кукол нельзя, потому что их не существует. Это лишь фантазия сайта The Toy Zone. Но, возможно, после такого крутого примера компания Mattel таки задумается сделать кукол «Друзей». Домик нам не нужен, просто сделайте квартиры Моники и Рейчел и Чендлера и Джои.

Фото: The Toy Zone

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