Фильм о Джастине Бибере: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Amazon Prime Video представил трейлер документального фильма «Джастин Бибер: Наш мир».

«Джастин Бибер: Наш мир»: смотреть трейлер фильма

Документалка расскажет, как певец готовится к своему первому новогоднего концерта после трехлетнего перерыва из-за пандемии, а также кадры из личной жизни.

«Я рад вернуться на сцену, чтобы сделать людей счастливыми», — говорит Бибер в трейлере.

Режиссером фильма выступил Майкл Д. Ратнер, продюсерами стали Майкл Д.Ратнер, Кфир Голдберг, Скотт Ратнер, Энди Минингер, Скотт Мэнсон, Скутер Браун, Жюль Ферри, Элисон Кайе, Дженнифер Макдэниелс, Ник Демура, Джиллиан Халтерман, Рори Крамер и Рик Фейгин .

Премьера документального фильма «Джастин Бибер: Наш мир» запланирована на 8 октября 2021 года.

Фото: Getty Images

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