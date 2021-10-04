Энканто Мир магии: смотреть официальный трейлер

Kinomania Film Distribution представили дублированный трейлер анимации «Энканто: Мир магии» от Disney.

«Энканто: Мир магии»: смотреть трейлер фильма

Новая анимация «Энканто Мир магии» от Walt Disney Animation Studios рассказывает историю о необычной семье Мадриґаль. Они живут в волшебном домике, спрятанном в горах Колумбии, в оживленном городке под названием Энканто. Магия Энканто благословила каждого ребенка в семье уникальным подарком от суперсилы к дару исцеления. Каждого ребенка … кроме Мирабель. Однако, когда девушка выясняет, что магии Энканто грозит опасность, Мирабель решает, что именно она, единственная обычный ребенок семьи Мадриґаль, должна стать последней надеждой на спасение города.

Режиссерами выступили Джаред Буш ( «Зоотрополис»), Байрон Говард ( «Рапунцель: Запутанная история»), Чарис Кастро Смит.

Премьера анимации «Энканто: Мир магии» запланирована на 25 ноября 2021 года.

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