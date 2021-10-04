Дэниел Крейг получит звезду на Голливудской Аллее славы: не зря же играл Бонда

Британский актер сыграл в пяти фильмах об агенте 007

Наконец-то Дэниела Крейга отметят за роли в бондиане и откроют звезду на Голливудской Аллее славы. Церемония открытия пройдет уже совсем скоро — 6 октября. Американские издания пишут, что на ней выступят актер Рами Малек, который сыграл в новом фильме о Бонде Люцифера Сафина, а также продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон.

В общем, звезда Крейга станет 2704-й на Аллее славы. Ее откроют по адресу 7007 Hollywood Boulevard. Символично, правда?

Крейг является четвертым актером, который сыграл Бонда. Но звезды до этого открыли только двум (Роджеру Муру и Пирсу Броснану), Крейг станет третьим.

— Дэниел Крейг — икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильмах об агенте 007. Мы рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, сыгравшего Бонда — Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды расположены на 7007 Hollywood Boulevard, — сказал продюсер Аллее славы Ани Мартинес.

И отнюдь не удивительно, что продюсеры Аллеи славы решили именно так, ведь в последнем фильме о Джеймс Бонде «Не время умирать», Дэниел Крейг — замечательный! Кажется, что стал еще лучшим, чем был.

Еще не смотрели фильм? Тогда скорее читайте отзыв и интересные факты о Джеймс Бонд «Не время умирать». Ну и конечно же покупай билетики в кино.

Фото — Getty Images

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