Netflix на украинском! Платформа запустила украиноязычную версию сайта и перевод фильмов

До этого киноленты можно было смотреть на английском, русском и еще на 28 языках

Крутая новость — теперь фильмы и сериалы на Netflix будут доступны не только с украинскими субтитрами, но и с украинским дубляжом. Сервис уже успел перевести ряд популярных сериалов, в частности, «Бриджертоны», «Половое воспитание», «Корона», «Ферзевый гамбит», «Бумажный домик», «Странные чудеса» и «Академия Амбрелла».

— Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке. Мы также предлагаем поддержку пользователей на украинском языке в формате чата и голосовой связи через приложение с 15:00 до 23:00 по киевскому времени ежедневно, — рассказали в стриминговом сервисе.

К тому же, компания создала украиноязычные страницы в соцсетях Facebook и Twitter, добавила украинский в свои мобильные приложения и официальные приложения Netflix для Smart TV.

Фото — Getty Images

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