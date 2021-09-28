Фантастические твари 3: Тайны Дамблдора. Дата выхода и первые подробности

Все поклонники мира Гарри Поттера вот уже несколько дней, затаив дыхание, ждут подробностей о новой части «Фантастических тварей». Стало известно, что фильм выйдет на экраны в апреле 2022 года – и этот прекрасная новость, ведь премьера изначально была запланирована на лето!

А вот название «Фантастически твари: Тайны Дамблдора» некоторых фанов расстроило, ведь после выхода второй части «Преступления Грин-де-Вальда», и новостей о том, что обскур Криденс Бэрбоун, которого сыграл Эзра Миллер, оказывается братом Дамблдора, немного пошатнулся привычный мир поттерианы.

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Не все поклонники истории о «мальчике, который выжил» готовы разрушить уже привычную историю семьи директора Хогвартса и добавить к списку его родственников «новенького».

Судя по всему, в фильме 2022 года «Фантастические твари 3: Тайны Дамблдора» мы узнаем больше об отношениях Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда в подростковом возрасте, и, возможно, даже увидим легендарную битву двух волшебников, в которой трагически погибла сестра Альбуса – Ариана. Если, конечно, сценаристы не решат оставить это сражение для последующих частей фильма.

Релиз «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» запланирован на 15 апреля 2022 года, так что ждем с нетерпением новых подробностей и новый список актеров, которые появятся в грядущем фильме.

И напомним, что Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей» мы точно не увидим. Его заменит актер Мадс Миккельсен, звезда фильмов «Охота» и «Ганнибал». Именно он сыграет роль злодея Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях: Тайны Дамблдора».

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