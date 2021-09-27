«Секса не было десять месяцев»: Сергей Середа про появление ребенка

В интервью Славе Дёмину в рубрике «Слава+» ведущий «Адской кухни» на Новом канале откровенно рассказал, с какими сложностями их семье пришлось столкнуться во время беременности и после родов сына

— У нас очень сложно проходила беременность, — рассказал Сергей Середа. – Были угрозы. Нам сходу запретили заниматься сексом, Насте запретили физические нагрузки, выступления. Она отказалась от концертов. Мы очень хотели этого ребенка, работали над этим. Месяца три-четыре не получалось, и мы очень расстраивались. Но послушав истории наших знакомых, поняли, что это нормально. Настя не лежала на сохранении, я ее забирал постоянно домой, потому что государственные клиники — это кошмар. Мне кажется, ты можешь там лежать на сохранении и по ходу подхватить туберкулёз. Мы специально на время беременности переехали в частный дом в Одессе, здесь свежий воздух, бассейн.

А вот рожать паре пришлось возвращаться в Киев, потому что в Одессе, как оказалось, нет частных роддомов.

— Это мой бизнес-план, — со смехом признается Середа в интервью.

«Работаем на подхвате»: MamaRika и Сергей Середа – о домашней рутине и воспитании сына

«Одна его улыбка – и мы готовы рваться в бой»: Сергей Середа – о первой неделе отцовства

MamaRikе во время беременности пришлось не только отказаться от секса и гастролей. На длительное время она оказалась полностью оторванной от реальности:

— У меня был жесткий токсикоз, я лежала два месяца, не могла ничего делать. Это был ад. Я бы лучше еще три раза родила! Ты как будто умер и забыл закрыть глаза. Так я жила больше двух месяцев, — вспоминает молодая мама. — Дальше я была ко всему готова! Давайте честно, нам по 32. Эта беременность была настолько желанной, насколько это возможно. Как мы себе это представляли, так и оказалось.

На сегодняшний день жизнь сексуальная пары постепенно возвращается в привычное русло:

— Мы ждали только официального разрешения от врача! — смеется певица. — Сережа пытается меня «догнать» постоянно, поэтому «пятиминутки» проскакивают в нашей жизни. Мы находим время на себя, и это круто.

Напомним, что во время беременности MamaRikи Сергей Середа как раз снимался в «Адской кухне» (Новый канал), поэтому можно только представить, как ведущему удавалось совмещать личную жизнь и работу, и сколько раз он катался по маршруту «Киев – Одесса».

Не пропустите новый выпуск кулинарного реалити «Адская кухня» на Новом канале в понедельник в 19:00. Будет по-настоящему жарко!

Фото: serega_sereda