Топовые блогеры снимают кино: Первые подробности о фильме «Любовь и блогеры»

Сегодня стартовали съемки фильма «Любовь и блогеры», который выйдет на экраны в 2022. Все соцсети пестрят снимками со съемочной площадки, а всё потому, что в новой картине снимается очень много популярных блогеров. Среди них участница «Супермодель по-украински» (Новый канал) Вика Маремуха, актер сериалити «Киев днём и ночью» Богдан Шелудяк (Буше), актер сериала «Будиночок на щастя» Назар Заднипровский, певица Аня Тринчер и ее парень Александр Волошин, Анна Алхим, Ольга Сумская, Катерина Кистень, Ксения Манекен. И это далеко не полный список!

Известно, что продюсерами фильма стали основатель «Why not enot?» Евгений Таллер и ведущий Владимир Остапчук. Кстати, в сторис Владимира со съемочной площадки можно заметить и его супругу, юриста и блогера Кристину Горняк.

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Сюжет создатели фильма держат в секрете:

— Сюжет мы решили пока не раскрывать, но могу сказать, что это абсолютно народная история, про непонимание поколений, про битву новых и устаревших медиа и, конечно же, про приключения столичных блогеров в провинции, — рассказал эксклюзивно Новому каналу Евгений Таллер.

Блогер и актер Богдан Буше поделился впечатлениями от первого съемочного дня:

— Это уже не первая моя съемочная площадка, не первая тарелка, но именно эта съемочная площадка стала для меня первой, на которой я испытываю такой сильный трепет и внутренние волнение, потому что чувствую ответственность. Продюсером фильма стал мой друг, и я знаю, как он много сил вложил в это все, как он этим всем горит. Я, собственно, этим всем горю не меньше и уверен, что все актёры и режиссёрская группа тоже «за» очень крутой результат. Собственно, то, что я увидел сегодня на площадке, подтвердило мои ожидания: очень профессиональная команда, и все работают над тем, чтобы и картинка, и суть, которую несёт эта картинка, были на высшем уровне! Поэтому я уверен, что весной в кинотеатрах нас ждёт просто разрыв!

Что ж, с нетерпением следим за новостями с площадки, ведь наверняка у этой команды еще много сюрпризов для зрителей! И ждём весну 2022 года, чтобы узнать, получится ли у блогеров стать настоящими актерами и выйти за рамки сторис.

Фото: Евгений Таллер