Спенсер: смотреть официальный трейлер

О леди Ди уже сняли десятки фильмов, она является олицетворением доброты, нежности и женской трагедии

Киностудия Neon представила свежий трейлер картины Пабло Ларраин «Спенсер». В новой картине принцессу играет Кристен Стюарт, которая довольно хорошо вписалась в роль. В ролике мы уже видим больше кадров с актрисой, нежели ранее. Ее поведение, одежда, волосы, брови и даже выражение лица — создается впечатление, что зритель смотрит на живую леди Ди.

Сюжет ленты посвящен одному уик-эндов из жизни принцессы, когда она проводит рождественские каникулы с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке. Ее брак с принцем Чарльзом трещит по швам, появляются сплетни, что у Дианы есть любовник. Принцесса решает развестись, однако на рождественских каникулах королевская семья изображает мир и согласие. О всех переживаниях и, что творится в душе Дианы, мы узнаем в ленте.

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре. В украинских кинотеатрах фильм будут показывать с 9 декабря 2021 года.

Смотрим официальный трейлер фильма «Спенсер»:

Фото — Getty Images

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