ТОК — Ромашки: премьера песни для трендов Тик Тока

Группа ТОК продолжает стремительно набирать обороты среди детей и молодежи и прицельно выпускает хит за хитом, выходя далеко за пределы своей целевой аудитории

В предыдущем сингле, «Девочка с каре», группа сняла певицу, звезду сериала «Школа» Аню Тринчер и показала актуальную, по-настоящему современную историю о том, как и чем на самом деле живут современные подростки. Затронув острую проблему буллинга среди школьников, клип (или, скорее, мини-фильм) откликнулся у зрителей и собрал на данный момент больше миллиона просмотров на YouTube. А их дебютный трек, «Мальчик TOP», удачно завирусился в Тиктоке, благодаря чему его экранизация тоже с легкостью преодолела отметку в миллион просмотров.

«Ромашки» — новый танцевальный поп-сингл ТОК, который поймет и глубоко прочувствует каждый, кто его услышит. В нем участницы группы воскрешают в памяти слушателей ностальгию о летних подростковых чувствах.

— Не будем скрывать, песня основана на реальных событиях! У одной из нас действительно так все и было, как мы поем в треке: прогулки под луной, ромашки, нежные взгляды, она встретила того, с кем было так прекрасно и тепло, — поделились участницы коллектива. — Поскольку ТОК — больше, чем просто музыкальная группа, а настоящая семья, никто из нас не остался в стороне. Мы готовились вместе к каждому свиданию, морально поддерживали и давали бесценные советы! А затем решили передать этот прекрасный опыт и незабываемые чувства нашим слушателям, ведь каждый в жизни проходил через это — через первую любовь, которая открывала целый новый мир.

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