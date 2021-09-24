MELOVIN — Таємний знак: смотреть онлайн премьеру клипа

Артист с самой большой армией поклонников, глава меловинаторов, певец MELOVIN представил первую дуэтную работу.

Исполнитель долго держал в тайне с кем он запремьерит свой «Таємний знак». Избранницей MELOVINa стала молодая певица SOWA. Вместе артисты дружат уже долгий период времени, и эта идея коллаборации возникла спонтанно, одним летним вечером. Песня особая, ведь MELOVIN ее написал за несколько часов и не выпускал более 3 лет. «Таємний знак» — это композиция-диалог между двумя людьми, который должны знать только они. Если эти двое вынесут все напоказ, эта магия потеряется и они окажутся заложниками общества.

Коллаборация года! Coldplay и BTS презентовали совместный сингл «My Universe»

На дуэтную работу MELOVIN и SOWA отсняли видеоклип, в котором подняли социальную тему — людей с деффектами слуха. Премьера совпала с международным днем ​​языка жестов.

Работа носит мистический характер — ведь съемка происходила на озере «Синевир», где в свое время проходили неоднозначные и потусторонние события. Режиссером видео стал именитый украинский клипмейкер — Тарас Голубков.

В тему:

TikTok-тренды разрываются! Группа «ТОК» выпустила новый вирусный хит о первой любви