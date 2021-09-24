Маша Ефросинина и Оля Полякова рассказали о половом воспитании дочерей

Вышел второй эпизод YouTube-шоу «Взрослые девочки» с Олей Поляковой и Машей Ефросининой в главных ролях

Премьера шоу состоялась три недели назад — и прошла с огромным успехом. Дебютный выпуск, в котором Полякова и Ефросинина обсуждают вопросы долгого брака, собрал миллион просмотров и исключительно теплую реакцию аудитории. Зрители отмечали, что «смотрели на одном дыхании», и благодарили ведущих за такую редкую сегодня откровенность в разборе не самых простых тем: от сохранения брака до разнообразия сексуальной жизни.

Маша Ефросинина и Оля Полякова признались, как часто занимаются сексом со своими мужьями

В новом эпизоде «Взрослых девочек» Оля Полякова и Маша Ефросинина продолжают на собственном опыте рассматривать вопросы, волнующие всю Украину. Центральным сюжетом выпуска стало воспитание детей-подростков: Ефросинина — мать 17-летней Наны Хромаевой, а Полякова воспитывает двух дочек, 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису.

Ведущие в своем фирменном стиле, с позиций юмора и житейского опыта, поговорили о проблеме буллинга среди подростков, а Оля рассказала, как ее дочь справляется с обрушившимся на нее хейтом в социальных сетях из-за использования ненормативной лексики.

Нужно ли становиться другом своему ребенку, как мотивировать детей на обучение, в каком возрасте рассказывать им о сексе и отношениях, помогают ли запреты или ограничения и, наконец, как сделать так, чтобы ребенок не пил и не курил — эти и многие другие животрепещущие темы нашли свое отражение в свежем выпуске «Взрослых девочек»: