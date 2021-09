Умер актер Уилли Гарсон: он играл Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс и город»

О смерти актера сообщил его сын Натэн, которого Гарсон усыновил в 2009 году

Уилли Гарсону было всего 57 лет. Его самые известные ролли — друг Кэрри Брэдшоу — Стэнфорд Блэтч в сериале «Секс и город» и Моззи в «Белом воротничке».

Своей ролью Стэнфорда Уилли Гарсон действительно пленил сердца поклонников культового сериала HBO «Секс и город». Он также снимался в следующих фильмах «Секс и город» и «Секс в большом городе 2». К тому же, недавно он повторил роль Блэтча в перезапуске сериала «And Just Like That …», съемки которого еще происходят в Нью-Йорке.

— Уилли Гарсон был в жизни, как и на экране, преданным другом и ярким светом для всех в своей вселенной. Он создал одного из самых любимых персонажей HBO и был членом нашей семьи почти двадцать пять лет. Мы глубоко опечалены смертью Уилли Гарсона и выражаем искренние соболезнования его семье и близким, — говорится в заявлении HBO и HBO Max.

Не стала сдерживать своих эмоций и актриса Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в «Секс и город»:

— Мы все любили его и любили работать с ним. Он был бесконечно смешным — как на экране, так и в реальной жизни.

О причинах его смерти точно ничего неизвестно. Однако американские издания пишут, что несколько лет назад Гарсону диагностировали рак. Про болезнь намекнул и исполнительный продюсер «Секс и город» и «And Just Like That…» Майкл Патрик Кинг. По его словам, актер добросовестно работал на съемочной площадке даже, когда узнал, что болен.

В сериале «Секс и город» Уилли Гарсон играл друга-гомосексуалиста Кэрри Брэдшоу (Сары Джессики Паркер). Однако в жизни он был гетеросексуальным. Болью в его жизни было то, что ни в одном из браков у него так и не было детей. Поэтому в 2009 году он усыновил мальчика Натэна, которому тогда было 7 лет. Он и сообщил о смерти отца в Instagram.

