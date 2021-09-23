Фильм о Бритни Спирс: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер документального фильма «Бритни против Спирс» (Britney vs Spears).

Britney vs Spears: смотреть трейлер фильма

Документалка расскажет о борьбе американской певицы Бритин Спирс за право распоряжаться своей жизнью и освободиться от 13-летнего опекунства своего отца. В фильме рассмотрят то, как звезда оказалась в заложниках своего опекуна — отца. Джейми Спирс, исследует то, почему в течение 13 лет Бритни не удавалось выйти из-под опеки и как с этим покончить. «Это продолжалось 13 лет, и теперь достаточно», — говорится в трейлере.

Режиссером фильма стала Эрин Ли Карр. Работа над документалкой длилась около года.

Документальный фильм «Бритни против Спирс» (Britney vs Spears) выйдет уже 28 сентября, накануне суда по делу Спирс, который назначен на 29 сентября.

Фото: Getty Images

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