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Подтверждено: Бритни Спирс хочет подписать брачный договор перед свадьбой

Бритни Спирс хочет подписать брачный договор перед свадьбой

Селебрити стремится защитить свои миллионы от любимого

Американская певица Бритни Спирс планирует заключить брачный договор со своим женихом актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари. Эту информацию официально подтвердил адвокат звезды, пишет издание Hollywood.

После объявления о помолвке Бритни Спирс поклонники сразу начали советовать звезде заключить брачный договор. Фанаты подозревают, что Сэм Асгари женится на знаменитости из-за денег, которыми она сможет распоряжаться сама6 если суд решит отменить опекунство ее отца.

Сам же Сэм Асгари только отшучивается по этому поводу в своем Instagram: «Спасибо всем, кто обеспокоен брачным контрактом. Конечно, мы готовим брачный договор, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня».

Напомним, что состояние Бритни Спирс оцениваются в 2,7 миллиона долларов наличными и 56 млн долларов безналичными активами.

Фото: Getty Images

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