Бритни Спирс хочет подписать брачный договор перед свадьбой

Селебрити стремится защитить свои миллионы от любимого

Американская певица Бритни Спирс планирует заключить брачный договор со своим женихом актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари. Эту информацию официально подтвердил адвокат звезды, пишет издание Hollywood.

После объявления о помолвке Бритни Спирс поклонники сразу начали советовать звезде заключить брачный договор. Фанаты подозревают, что Сэм Асгари женится на знаменитости из-за денег, которыми она сможет распоряжаться сама6 если суд решит отменить опекунство ее отца.

Сам же Сэм Асгари только отшучивается по этому поводу в своем Instagram: «Спасибо всем, кто обеспокоен брачным контрактом. Конечно, мы готовим брачный договор, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня».

Напомним, что состояние Бритни Спирс оцениваются в 2,7 миллиона долларов наличными и 56 млн долларов безналичными активами.

Фото: Getty Images

Читай также:

«Хочу свою жизнь назад»: трейлер документалки о Бритни Спирс

Бритни Спирс удалилась с Instagram. Что происходит?